Negentigjarige slachtoffer van babbeltruc

Direct is door agenten, nadat zij de melding hadden ontvangen, een onderzoek ingesteld. Camerabeelden zijn hier onderdeel van. Als u in de afgelopen dagen, of zondag zelf het slachtoffer bent geworden van een babbeltruc of u herkent de dame van het signalement belt u dan met de politie.Telefoon:0900-8844. Schaam u niet! Al is u informatie nog zo klein, het kan ons helpen bij het verdere onderzoek.