Gestolen elektrische apparaten aangetroffen tijdens routinecontrole

Agenten controleerden vanmorgen de inzittenden van een auto omdat zij over een weggedeelte reden waar geen autoverkeer is toegestaan. De bestuurder die werd aangehouden met het valse legitimatiebewijs bleek gesignaleerd te staan in het opsporingsregister. Hij bleek nog twee straffen van respectievelijk 63 en 26 dagen te moeten uitzitten. Ook werd hij nog gezocht vanwege een gekwalificeerde diefstal. Het elektrisch gereedschap dat in de auto werd aangetroffen is afgelopen nacht vermoedelijk gestolen uit een bedrijfsbus in Tholen. Het gaat onder meer om een boor en zaagmachines. De gedupeerde eigenaar had een bericht op Facebook geplaatst.