Onderzoek naar mogelijk geweldsmisdrijf

Forensische en tactische rechercheur zijn toen begonnen met hun onderzoek. Het huis is met schermen afgezet. In de woning is onder leiding van een Rechter Commissaris huiszoeking gedaan. Het wachten is onder andere op de uitslag van een samenwerking tussen de Forensische opsporing en gespecialiseerde artsen over de doodsoorzaak. Dan weten we of het om een misdrijf gaat of dat er sprake is van een natuurlijke overlijden.