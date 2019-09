Roosendaler aangehouden voor witwassen

Roosendaal - Vanmorgen is met toestemming van de officier van justitie in een woning in Roosendaal een 58-jarige Roosendaler aangehouden die verdacht wordt van het witwassen van crimineel vermogen. Er werd in drie woningen gezocht naar bewijs van witwassen en naar vermogensbestanddelen waarop beslag kan worden gelegd. Er is bij een van de zoekingen een contant geldbedrag van enkele tienduizenden euro’s euro aangetroffen en in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op een bankrekening met daarop een geldbedrag van vele tienduizenden euro’s.