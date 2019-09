Internationale politie-actie op spoor en weg

In de omgeving van de A16 controleerden medewerkers van de Landelijke Eenheid samen met de Belgische politie op vrijdag 20 september een auto waarin na enig speurwerk een verborgen ruimte werd aangetroffen met ongeveer 300 gram cocaïne en vijfduizend euro in kleine biljetten. De beide Belgische mannen werden aangehouden en alles (inclusief auto) werd in beslag genomen. Even later werd een Belgische auto gecontroleerd waarvan de eigenaar nog een gevangenisstraf van 135 dagen in Nederland diende uit te zitten. De man zat inderdaad in de auto en werd aangehouden. In zijn auto werd ook nog een nephandvuurwapen en een kleine hoeveelheid XTC-pillen en hasj aangetroffen. Een Portugese bestuurder werd ook die nacht aangehouden omdat hij in Nederland nog 180 dagen moest zitten in opdracht van de rechter.

De internationale politiediensten en de Franse Douane werken regelmatig samen op het spoor en op de weg in de strijd tegen de handel in verdovende middelen en andere vormen van ondermijning.