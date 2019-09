Getuigenoproep gewapende woningoverval Amstelveen

De recherche is gestart met het buurtonderzoek en roept getuigen dringend op om eventuele informatie met hen te delen. Heeft u die bewuste nacht rond 05.00 uur in de omgeving van de Godfried Bomanslaan iets opvallend gezien of gehoord? Dan horen wij dat graag via 0900-8844. Ook als het informatie betreft van voor of na de woningoverval. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen. Hier kunt u ook eventuele camera of dashcambeelden uploaden.