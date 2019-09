Getuigenoproep steekincident op het Florijn

De recherche is kort na het incident gestart met het onderzoek en roept getuigen dringend op om hun informatie met hen te delen. Heeft u op die bewuste avond, op dinsdag 3 september, rond 19.15 uur iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van het Florijn? Of wellicht in de periode ervoor of erna? Of heeft u andere informatie die het onderzoek verder kan helpen? Dan horen wij dat graag via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen. Hier kunt u ook eventuele camera- of dashcambeelden uploaden.