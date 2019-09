Verdachte aangehouden voor woninginbraak

De man meldde zich dinsdagavond na de uitzending van opsporingsprogramma Team West, waarin beelden van de verdachten van de woninginbraak werden vertoond. Naar de andere verdachte is de politie nog op zoek.







Herkent u bovenstaande verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



