Drugshandel op darkweb leidt naar Sliedrecht

In 2017 is het cybercrime team Rotterdam begonnen met een onderzoek naar Hansamarket, een digitale marktplaats op het Darkweb, waar in verdovende middelen werd gehandeld. Uit het onderzoek, dat samen met Team High Tech Crime werd gedaan, bleek dat op Hansamarket onder meer cocaïne, heroïne en wiet werd aangeboden. De drugs werden vervolgens per post verzonden naar de koper, die kon betalen met bitcoins. Onderzoek naar het IP adres leidde het team uiteindelijk naar een adres aan de Troelstralaan in Sliedrecht.

Omdat het vermoeden bestond dat de drugs vanuit het huis in Sliedrecht werd verzonden, is op 21 februari 2018 besloten de woning te doorzoeken. In de woning werd een hennepkwekerij aangetroffen. Een 23-jarige vrouw en een 24-jarige man werden op heterdaad aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau in Rotterdam. Bij de doorzoeking werden onder andere computers, datadragers, bankbescheiden, rijbewijzen en mobiele telefoons aangetroffen en in beslag genomen.



Cybercrime

Op een laptop werden bestanden gevonden, zoals e-mailadressen wachtwoorden, personalia, adresgegevens, telefoonnummers, creditcard gegevens en IP-adressen. Deze digitale gegevens werden door de verdachten misbruikt voor de uitvoering van de criminele activiteiten.

Uit het onderzoek bleek dat er in de periode van juni 2016 tot en met juli 2017 in ieder geval 47 pakketten vanuit Sliedrecht via Hansa Market waren verkocht. De enveloppen werden verstuurd naar Duitsland, Finland, Denemarken, Oostenrijk of België.

Voor de rechter

In juli 2019 stonden de man en vrouw voor de rechter. Hij verklaarde daar dat hij via het darkweb tegen betaling persoonsgegevens, computerwachtwoorden en creditcardgegevens van onbekenden heeft aangekocht om ‘uit te proberen of hij er iets mee kon verdienen’. De rechtbank leidt hieruit af dat de verdachte doelbewust tegen betaling gegevens heeft aangekocht om (onder andere) wederrechtelijk binnen te dringen in een (deel van een) geautomatiseerd werk. Vast staat dat op enig moment ook is geprobeerd misbruik te maken van de creditcardgegevens door deze als valse sleutel te gebruiken.



De man heeft zich naar het oordeel van de rechtbank, samen met zijn partner schuldig gemaakt aan de handel in verdovende middelen. De verdachten hebben daarvoor gebruik gemaakt van een anonieme, wereldwijde marktplaats op het darkweb, Hansa Market, waarop verboden goederen te koop werden aangeboden. Ze opereerden hierop onder een schuilnaam. Op die manier werden ogenschijnlijk anoniem op het internet verdovende middelen te koop aangeboden.

Volgens de rechter heeft de man zijn eigen gewin boven de veiligheid en gezondheid van de afnemers gesteld. De ernstige overlast die de samenleving ondervindt als gevolg van de handel in harddrugs en de criminaliteit die daarmee samenhangt, heeft de verdachte voor lief genomen. Daarnaast heeft hij zich ook nog bezig gehouden met hennepteelt, wat naast gezondheidsrisico’s ook veel maatschappelijke overlast veroorzaakt.

Door computerwachtwoorden voorhanden te hebben, waarmee hij van plan was computervredebreuk te plegen, heeft hij het vertrouwen in het internetverkeer geschaad. “Iedereen hoort zich veilig te voelen in zijn eigen digitale omgeving, waarin persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, dan wel toegankelijk zijn. Door het handelen van de verdachte is het vertrouwen in het internetverkeer beschadigd”, aldus de rechter.



Uitspraak rechter

De rechter veroordeelde de 24-jarige man op 4 juli tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met daarbij een proeftijd van 1 jaar. De rechtbank heeft hierbij onder meer gekeken naar eerdere veroordelingen voor onder andere drugsfeiten en heeft dit in strafverzwarende zin meegewogen. Aan de andere kant heeft de rechter mee laten wegen dat de verdachte inmiddels zijn leven op de rit lijkt te hebben en al twee jaar niet in aanraking is gekomen met de politie.



De 23-jarige vrouw die werd aangehouden, is gelet op het tijdverloop, het blanco strafblad en het geringere aandeel dat zij in de zaak had, door de rechter veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van 1 jaar.



Online verdovende middelen handel

Handel via het darkweb lijkt anoniem en verborgen, maar ook online wordt je opgespoord en veroordeeld. De laatste jaren zien we dat steeds vaker gebeuren. Je bent nergens ongrijpbaar. Drugshandel is niet alleen gevaarlijk voor de volksgezondheid, het tast ook in grote mate de veiligheid van burgers aan. De maatschappelijke overlast is groot. Handel vanuit panden of in de openbare ruimte leveren een slechte uitstraling voor de buurt op. Drugshandel wordt veelal aangestuurd door criminele organisaties en gaat gepaard met andere criminele activiteiten. Dit zorg voor onrust voor omwonenden en tast in ernstige mate het veiligheidsgevoel aan.