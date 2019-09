Wie schoot Helio Stewart dood?

Een coldcase oplossen na zoveel tijd, het kan. Vorig jaar boekte het coldcaseteam nog een groot succes in de prostitutiemoorden. “De techniek is nu beter, maar ook voor getuigenissen kan tijd soms juist in positieve zin helpen.”, licht Officier van Justitie Moniek Luijpen toe. “Vriendschappen en familiebanden kunnen veranderd zijn waardoor dingen anders liggen, soms is iemand geëmigreerd, overleden waardoor je je vrijer voelt of misschien zit een persoon waarover je wilt verklaren toch al vast voor een ander feit. Dat kan helpen."

“Daarnaast vind ik het een belangrijk signaal naar de criminelen van nu.”, zegt Bergwerff. “Laat ze zich maar realiseren dat wij niet loslaten. En als we je niet op korte termijn pakken, dan nog kan je over 30 jaar van ons zijn.”



De Bureau Rijnmond uitzending van donderdag 5 september is de eerste van een nieuw seizoen en staat geheel in het teken van de liquidatie van Helio. Helio, toendertijd 34 jaar, reed de avond van zijn dood met een vriend van Rotterdam naar Schiedam. Het is maandagavond 6 december 1993. Rond 21.00 uur zet hij de vriend af op de hoek van de Stephensonstraat en de Professor Kamerlingh Onneslaan in Schiedam. De vriend loopt naar de Kamerlingh Onneslaan. Hij hoort een aantal schoten vanuit de richting waar Helio de auto geparkeerd heeft. De vriend van Helio ziet een man in een auto stappen en zonder verlichting wegrijden. Later blijkt dat Helio Stewart is neergeschoten. Helio had een partner en een kind. Zij leven al 25 jaar met de vraag: Wie heeft Helio doodgeschoten en waarom? Kunt u ze aan antwoorden helpen?



