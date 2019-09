Mogelijke drugshandelaar aangehouden

Agenten zagen de man met hoge snelheid rijden over de Borgvlietsedreef. Kennelijk kreeg de man hen in het oog en verhoogde zijn toch al aanzienlijke snelheid. Reden voor de agenten om te man te controleren. Een achtervolging door de wijk volgde.

Uiteindelijk kon de man in de Rijnlaan worden aangehouden. Buurtbewoners meldden bij de politie dat de man tijdens zijn vlucht een tas uit zijn auto had gegooid. Die was in de Adriaan Pauwstraat op de grond terecht gekomen. Uit onderzoek bleek er hard- en softdrugs in de tas te zitten.

In totaal zat er 110 gram hennep in de tas en 4 gram cocaïne. Ook had de verdachte een aanzienlijk geldbedrag bij zich. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij vandaag wordt gehoord.