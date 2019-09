Uitzending Bureau Brabant maandag 9 september

Overval op Flash casino

Cuijk - Op zaterdag 10 augustus om 00.15 uur (net na sluitingstijd) stormt er een overvaller de het filiaal van Flash Casino’s in de Grotestraat binnen. Hij bedreigd twee medewerksters en gaat er via de achterdeur vandoor met geld uit de kluis. De medewerksters laat hij getraumatiseerd achter. De dader vlucht via de Smidstraat weg, maar of hij links- of rechtsaf is gegaan is nog de vraag. Wie heeft iets gezien? Wij tonen u bewakingsbeelden, waarop we de hele overval zien gebeuren vanuit verschillende camerastandpunten. Wie kan ons vertellen wie deze overvaller is?



Diefstal van een portemonnee en pinfraude

Tilburg - We zoeken een vrouw met een zwarte jas en vrouw met een ijsmuts. Ze staan op bewakingsbeelden en worden verdacht van diefstal van de handtas van een 79-jarige vrouw. Dat gebeurde op donderdag 14 februari op het Wagnerplein. Met de pinpas uit die tas is later bij een bank gepind. De ene vrouw draagt een zwarte jas met daaronder een blauwe coltrui. Ze heeft lang donkerblond haar. De andere heeft lang zwart haar onder een ijsmuts en ze draagt hier een crèmekleurige jas. Wij tonen u beelden van de beide dames en willen uiteraard weten wie het zijn.



Mishandeling bij café

We hebben beelden die zijn gemaakt op 3 juni 2018 bij een café aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen. Er komt een auto aanrijden waar twee mannen uitstappen. Het gebeurt allemaal net buiten beeld, maar ineens gaat er iemand neer en rijdt de weg weg. Het tweetal blijkt betrokken zijn geweest bij een mishandeling met een bierfles. Getuigen spreken over twee waarschijnlijk Poolse mannen. Ze reden in een blauwe, misschien paarse Peugeot 206 uit het bouwjaar 2008, met Belgisch kenteken. Neem contact op als u ons kunt helpen.



Overval op een bakkerij

Boekel - In de nacht van zaterdag 10 maart 2018, om ongeveer half twee, wordt een bakkerij aan de Kennedystraat in Boekel overvallen. Op dat moment zijn de bakker en een medewerker aan het werk. Twee gewapende overvallers, één met een pistool en één met een mes, komen binnen. Ze binden de medewerker vast en raken in gevecht met de bakker. Die laatste weet in het gevecht het vuurwapen afhandig te maken waarna daders er zonder buit vandoor gaan. We laten beelden zien waarop we de overvallers zien vluchten en we hebben de overval gereconstrueerd. Wie geeft dit onderzoek het laatste zetje dat het nodig heeft?



Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.