Mishandeling motoragent door twee verdachten

De motoragent wilde in Heerlen een voertuig controleren dat door afwijkend gedrag opviel in het verkeer. De auto ging er vandoor waarna de agent de achtervolging inzette. Op de Retersbekerweg stopten ze en is de agent door de twee inzittenden mishandeld. Hierop heeft de agent zijn dienstwapen getrokken en schoten gelost. Een van de verdachte is aangehouden, de ander is weggevlucht. In de zoektocht naar de tweede verdachte in de omgeving Klimmen is ook de politiehelikopter ingezet.