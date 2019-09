Halfjaarcijfers personen met verward gedrag: +8 procent

Bij de cijfers personen verward gedrag (de zogenaamde E33-meldingen) maakt de politie altijd een aantal voorbehouden. De cijfers geven een beeld van het aantal incidenten dat is geregistreerd. Het aantal (unieke) verwarde personen dat betrokken is bij deze incidenten, wordt niet als zodanig geregistreerd. Het kan zijn dat een persoon bij meerdere incidenten betrokken is en dat bij een registratie meerdere personen zijn betrokken. In 60-70 procent van de gevallen gaat het om mensen die we maar één keer zien, 13.000 mensen zien we twee keer en 5.700 mensen zien we regelmatig terug. Dat is ook een groep mensen waar vaak veel meer problemen spelen, zoals schulden, huisvesting en verslaving. Daar helpen enkelvoudige oplossingen niet en daar moeten we als hulpverlening intensief, gecoördineerd en gecommitteerd op samenwerken.