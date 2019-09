Vrouw omgekomen na ongeval op spoorwegovergang

De vrouw wilde omstreeks 20.10 uur met haar auto de overweg aan de Vreehorstweg (bij de Brinkeweg) in Winterswijk Miste oversteken. Ze heeft hierbij de aankomende trein vermoedelijk niet opgemerkt. Door de aanrijding is de auto over de kop geslagen en in een sloot beland. De vrouw moest door de hulpdiensten uit het voertuig worden geknipt.

Ze was vermoedelijk op slag dood. Er waren geen andere inzittenden in de auto.

Het gebied rond het ongeval is enige tijd afgezet geweest voor de hulpverlening en het onderzoek van de politie. Hierdoor reden er geen treinen tussen Aalten en Winterswijk en werden er bussen ingezet.

