Inbreker op heterdaad betrapt

Een oplettende buurtbewoner zag rond 21.15 uur een man een raam ingooien en schakelde direct de politie in. De agenten zagen bij aankomst dat een man in de bouwkeet zat en via het raam naar buiten probeerde te klimmen. De Haarlemmer kon in de kraag worden gevat en werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

2019172234