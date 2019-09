Gecrasht na wegrijden bij politie

De bestuurder bracht in eerste instantie zijn voertuig tot stilstand na een stopteken van een motoragent. Wanneer de agent meldt dat hij een nader onderzoek in gaat stellen omdat de bestuurder o.a. verklaart zijn rijbewijs niet bij zich te hebben, start de bestuurder de auto en rijdt met hoge snelheid weg. De motoragent rijdt achter hem aan en constateert dat de snelheid binnen de bebouwde kom oploopt tot 100 kilometer per uur. Op de kruising met de Basisweg rijdt de verdachte door rood en botst op een vrachtauto. Na deze aanrijding komt de personenauto zwaar beschadigd tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Als de motoragent en zijn collega hulp willen verlenen aan de bestuurder van de gecrashte auto, slaat de verdachte met zijn vuist tegen de helm van een van de agenten. Bij onderzoek aan de kleding in de ambulance treft de politie bij de verdachte meerdere hoeveelheden, vermoedelijk harddrugs, in kleine verpakkingen aan.

De politie nam naast deze verpakkingen, meerdere telefoons en contant geld uit een tas en diverse vermoedelijke harddrugs in kleine verpakkingen, die in de auto lagen, in beslag. Uit een drugstest bleek dat de bestuurder vermoedelijk onder invloed was van THC. In verband hiermee heeft hij een bloedproef ondergaan. Het rijbewijs van verdachte is ingevorderd. Aan het CBR is tevens een mededeling gezonden omtrent het rijgedrag van verdachte. Deze mededeling kan leiden tot nader onderzoek door het CBR en ongeldigverklaring van het rijbewijs. Nadat in het ziekenhuis blijkt dat verdachte niet gewond is, is hij overgebracht naar het cellencomplex van de politie. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval en legde een en ander o.a. fotografisch vast.