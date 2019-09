Agenten gewond na aanhouding

Een bewoner belde de politie omdat een ruzie in de woning uit de hand liep. Toen agenten de woning betraden, hielden zij daar een 16-jarige jongen aan voor mishandeling. De jongen verzette zich hevig toen de agenten hem aan wilden houden. Een van de agenten werd door de verdachte in zijn arm gebeten en de andere agent hield een gekneusd jukbeen en een gescheurd oor aan de aanhouding over. Ook beledigde de verdachte de agenten. De agenten moesten uiteindelijk pepperspray gebruiken om de agressieve verdachte onder controle te krijgen. De agenten deden aangifte van de belediging en het geweld.



Geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. Bij agressie en geweld tegen politieambtenaren staat de politieorganisatie pal achter haar medewerkers. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.



Stap naar voren

In hun werk worden agenten dagelijks geconfronteerd met geweld. Soms hebben zij geen keus en vraagt de situatie erom dat ze zelf geweld toepassen. Bijvoorbeeld om een verdachte onder controle te krijgen of een veilige situatie te creëren voor zichzelf en/of omstanders. Om dat goed te kunnen doen, mogen agenten als dat nodig is geweld gebruiken. Waar anderen een stap terug doen, stappen zij veelal naar voren. Maar geweld gebruiken mag uiteraard niet zomaar; er zijn strenge voorwaarden en regels aan verbonden. Ook moet de politieagent geweld melden en verantwoording afleggen over het toegepaste geweld.