Getuigen mogelijk schietincident gezocht

Rond 19.00 uur kregen agenten een melding dat er zou zijn geschoten op de Heuvelweg. De politie ging direct naar de locatie toe en startte daar een uitgebreid (sporen)onderzoek. De recherche doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd.



Getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen die woensdagavond 4 september rond 19.00 uur mogelijk iets gezien of gehoord hebben op de Heuvelweg. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of Misdaad Anoniem 0800-7000.