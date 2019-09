Filmpje 800 planten in de spotlights

De melding kwam 7 augustus tijdens een verbouwing waarbij er in een kruipruimte gekeken moest worden. Een plank barricadeerde het luik en via een klein gaatje was er zicht op plantjes, lampen en plantenpotten. Die konden daar onmogelijk zijn gekomen door dat gaatje. Er moest dus nog een ingang zijn. Na onderzoek vonden politiemensen achter een metalen kast een verborgen toegang tot de kruipruimte. Een gegraven tunnel van ruim 20 meter lang liep onder andere panden door en kwam uit bij twee ruimtes vol met wietplanten; 800 stuks met 60 lampen. Er was illegaal stroom afgetapt via een levensgevaarlijk bord vol met transformators. De kwekerij is ontmanteld en de planten zijn vernietigd. De recherche van Rotterdam Zuid onderzoekt de zaak. Heeft u tips of andere waardevolle informatie ? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft met 0800-7000 of vul onderstaand tipformulier in.