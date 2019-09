Witwassers aangehouden in Noord en Zuid

Toen Flexteam-Zuid vrijdagavond op basis van informatie langsging bij een woning in Heijplaat, bleek dat het niet voor niks kwam. De betrokkene had drie recent gekochte dure auto’s voor de deur met een dagwaarde van bijna drie keer zijn opgegeven jaarsalaris, ruim 14.000 euro cash en meer dan een half miljoen aan valse bankbiljetten vonden ze in de woning, naast een kleine hoeveelheid harddrugs. Ook namen ze nog tientallen exclusieve horloges en sieraden in beslag genomen, waarvan de echtheid wordt onderzocht. De 38-jarige Rotterdammer is aangehouden voor witwassen. Het onderzoek naar het gevonden geld, de drugs en bekostiging van alle spullen wordt voortgezet.

Foto: nepgeld



Wijkagent op bezorgfiets

In het Oude Noorden van Rotterdam deden wijkagenten van basisteam Maas en Rotte ook een grote vondst. Zij wilden twee mannen die in een geparkeerde auto op de kruising Tollensstraat / Jensiusstraat zaten preventief fouilleren, maar die hadden daar weinig trek in. Ze sprongen de auto uit en gingen er vandoor. Een van de wijkagenten zette gelijk een sprintje in, terwijl de ander de achtervolging in de politieauto startte. Een stuk verderop zag een voorbijganger de rennende agent aankomen en bood direct zijn bezorgfiets aan. Geholpen door een politiestudent die niet in dienst was, maar toevallig langskwam op zijn scooter wisten ze de man in te halen en aan te houden. Bij de fouillering bleek de 29-jarige Rotterdammer ruim 1000 euro aan briefgeld bij zich te hebben. Dat was nog niks in vergelijking met de tienduizenden euro’s die in een rugtas lagen te wachten in de auto waar het duo uit gevlucht was.

De bijrijder, die de andere kant op gevlucht was, het portiek in, werd opgewacht door twee andere agenten. Ook hij werd aangehouden. In het tasje van de 25-jarige Rotterdammer bleek nog bijna 2000 euro aan bankbiljetten te zitten.

De behulpzame voorbijganger is woensdag in het zonnetje gezet.