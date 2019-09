Aanrijding met geparkeerde auto, bestuurder is rijbewijs kwijt

Bij aankomst troffen de agenten twee beschadigde auto’s aan. Die zijn allebei weggesleept door een takelbedrijf. De veroorzaker, een 38-jarige Middelburger, moest een blaastest ondergaan. Hieruit bleek dat hij teveel had gedronken. (De uitslag was een F) De man is meegegaan naar het bureau voor een ademanalyse. Die wees uit dat hij 735 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht blies. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en wordt overgedragen aan de Officier van Justitie. De man kreeg een dagvaarding mee en mag zich te zijner tijd voor de rechter verantwoorden.