Controleur mishandeld

De vermoedelijke aanleiding voor de mishandeling was dat de controleur zonder toestemming over een akker reed, omdat hij een controle wilde doen van landbouwgrond. De twee mannen, de eigenaars van de akker, zagen dit en gingen hierdoor helemaal door het lint. Ze sloegen en schopten de controleur die kon vluchten en 112 bellen. Een ambulance kwam ter plaatse om de gewonde man te vervoeren naar het ziekenhuis. Ook agenten kwamen ter plaatse. Zij hebben de mannen (van 71 en 41 jaar oud) aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar legden de twee een verklaring af. Daarna zijn de aangehouden verdachten rond 19.00 uur weer in vrijheid gesteld. Inmiddels is de controleur uit het ziekenhuis ontslagen.