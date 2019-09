Districtelijke hennepruimdag; 1017 planten vernietigd

In Kruisland troffen agenten een in werking zijnde hennepkwekerij aan in een pand aan de Langeweg. De kwekerij was verdeeld over meerdere ruimtes. In totaal werden er 373 hennepplanten aangetroffen, 287 hennepstekken en een ruimte waar plaats was voor een kleine 400 planten. In die ruimte was juist geoogst. Ook vond in het pand diefstal van elektriciteit plaats. Er waren diverse aanwijzingen dat er in de afgelopen tijd meerdere oogsten hadden plaatsgevonden.

Op de zolder van een woning aan de Spelleborg in Steenbergen werd op kleine schaal gekweekt maar wel op professionele wijze. Er stonden twee planten in een volledig ingericht kweektent met attributen.

Na diverse overlastmeldingen werden bij een woning aan de Plataanstraat in Sint Philipsland vijf hennepplanten weggehaald. Vier van de hennepplanten stonden op het balkon en één stond in de tuin van de woning.

In Bergen op Zoom aan de Noordsingel werd een in werking zijnde hennepkwekerij ontdekt met 150 hennepplanten. Tevens vond er diefstal van elektriciteit plaats.

De politie reageerde woensdag meteen op een melding die hennepgerelateerd was. Een persoon zou aan de Putseweg in Putte een maisveld ingegaan zijn. Er werden twee zakken met hennepplanten aangetroffen. Na een zoektocht werd de verdachte door de politie niet meer aangetroffen. Wel werden er ruim 200 oogstrijpe hennepplanten weggehaald door het hennepteam.

Alle in beslag genomen hennepplanten en goederen die daarmee te maken hadden zijn vernietigd. Het elektriciteitsbedrijf deed aangifte van de diefstal van stroom. Hebt u het vermoeden dat er in uw buurt een hennepkwekerij zit? Laat het ons dan weten, want dit kan levensgevaarlijke situaties opleveren ivm risico op brand en kortsluiting. Melden kan via het algemene nummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006). Als u liever niet met de politie praat, dan kunt u ook anoniem uw informatie delen via de website van www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via M. 0800-7000.