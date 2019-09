Getuigen van beroving gezocht

Op het moment van de beroving reden er twee scooters over het Paradijspad. Wij komen graag met de bestuurders in contact. Mogelijk zijn er meer getuigen, ook hen spreken we graag. Heeft u iets gezien of weet u meer? Contact opnemen kan;

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)