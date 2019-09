Mogelijke drugsdealer aangehouden dankzij meldingen

Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Melden helpt. Kom net als de mensen, die in deze zaak een melding hebben gedaan, met ons in contact. Samen zorgen we voor veiligheid. Je kan met ons in contact komen:

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)