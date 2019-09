Politie waarschuwt voor phishing

De naam van banken en/of de Belastingdienst wordt op deze manier door hen misbruikt. De oplichters sturen een sms naar uw telefoon met het bericht dat u een betalingsachterstand hebt bij de Belastingdienst, of dat uw bankrekening in quarantaine wordt geplaatst bij de één of andere bank. In het bericht wordt vaak gedreigd met de inzet van een deurwaarder als u niet betaalt. In die sms verwerken zij een betaallink waar op geklikt moet worden. Die link leidt rechtstreeks naar een nepwebsite die in handen is van de oplichters. Als u op de link klikt en u vult uw gegevens in, dan worden deze rechtstreeks in de handen van de oplichters gezonden en hebben zij op een makkelijke manier toegang tot uw (bank)gegevens.