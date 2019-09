Mishandeling motoragent door twee verdachten – Update

De motoragent wilde rond 22.00 uur in Heerlen een voertuig controleren dat door afwijkend gedrag opviel in het verkeer. De auto ging er vandoor waarna de agent de achtervolging inzette. Op de Retersbekerweg stopten ze. Vanaf het eerste moment reageerde het tweetal agressief richting de agent. De bestuurder vluchtte in eerste instantie en op het moment dat de agent de bijrijder aanhield kwam de bestuurder terug en ontstond er een schermutseling waarbij de agent gewond raakte. De agent trok zijn dienstwapen en loste twee waarschuwingsschoten. De bijrijder, een 53-jarige man uit Klimmen is aangehouden. De bestuurder vluchtte te voet. In de zoektocht naar deze man is de politiehelikopter ingezet en is gezocht met politiehonden. De identiteit van deze man is bij de politie bekend. De agent is in het ziekenhuis behandeld. Het onderzoek wordt voortgezet.