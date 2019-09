Overtreding Opiumwet woonwagencentrum Waalre

Op diverse locaties in en net buiten het woonwagencentrum is er gestuit op een hoeveelheid druggerelateerde apparatuur en drugsafval. Ook zijn er tijdens een doorzoeking in een woonwagen druggerelateerde grondstoffen aangetroffen. In het kader van de Opiumwet zijn alle aangetroffen spullen geruimd.

De geconstateerde strafbare feiten kwamen aan het licht tijdens een bestuurlijke controle door de gemeente Waalre.

Verder onderzoek zal worden gedaan en we zullen waar mogelijk overgaan tot strafvervolging.