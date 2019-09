Politie start pilot emissieloze voertuigen

Om goed te kunnen testen, worden de voertuigen gedurende een jaar uitgeprobeerd. Door verschillende teams, in verschillende omgevingen en tijdens verschillende seizoenen. Want rondrijden in de stad is niet hetzelfde als op het platteland en rondrijden in de zomer is niet hetzelfde als in de winter. Miltenburg hoopt daarom aan het einde van de pilot op veel nuttige feedback van de collega’s. ‘Ik ben benieuwd of mensen er in druk verkeer van schrikken als er ineens een politieauto langsrijdt, omdat ze niks aan horen komen. Maar ook wat er gebeurt als je een melding krijgt en je kunt geruisloos aan komen rijden.’