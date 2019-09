Verdachten aangehouden in onderzoek gewapende overval

Rond sluitingstijd kwamen twee personen die vrijdagavond de cafetaria binnen en bedreigden een 26-jarige medewerker en een 49-jarige klant met een vuurwapen. Beiden werden gedwongen om geld af te geven. Vervolgens gingen de overvallers er op een scooter vandoor, vermoedelijk richting de Oelerweg. De beide slachtoffers, die verder ongedeerd bleven, hebben aangifte gedaan. De politie startte meteen met een uitgebreid onderzoek, waaronder buurt- en sporenonderzoek.

De aangehouden minderjarige verdachten zijn in verzekering gesteld en verhoord. Het onderzoek is nog in volle gang en de verdachten zitten in gevangenhouding. Het onderzoeksteam heeft nog belang bij informatie over de scooter waarop de overvallers zijn gevlucht. Getuigen die informatie hebben, worden verzocht dit te melden bij de politie.

Weet u meer over de gebruikte scooter? Belt u dan met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Belt u liever anoniem? Belt u dan met M op nummer 0800-7000.

2019238238 RV