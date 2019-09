Getuigen overval pizzeria gezocht

Rond 23.00 uur gingen drie jongens de pizzeria aan de Westerschelde binnen. Onder bedreiging van een steek- en stroomstootwapen eisten zij geld van de kassamedewerkster. Nadat zij een geldbedrag buitmaakten, vluchtten zij vervolgens over de Westerschelde in de richting van het Zanzibarplein. Sindsdien ontbreekt van hen elk spoor. De recherche onderzoekt de overval.



Signalement verdachten



Jongen 1

Licht getint, ongeveer 17 jaar oud

Zwarte kleding en een Nike-pet op

In het bezit van een plastic blauw-witte Albert Heijn-tas



Jongen 2

Donker getint en een snor

Zwarte kleding



Jongen 3

Donker getint en opvallend grote ogen

Zwarte kleding



Getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen die donderdagavond 5 september rond 23.00 uur mogelijk iets gezien of gehoord hebben op de Westerschelde. Weet u wie de verdachten zijn, heeft u meer informatie of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of Misdaad Anoniem 0800-7000.