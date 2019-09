'Kofferbakoverleg' levert vuurwapen op

In een veiligheidsrisicogebied waar preventief fouilleren is toegestaan, gaf het gedrag van drie mannen bij een auto genoeg aanleiding om het gesprek met ze aan te gaan. Agenten fouilleerden donderdagavond rond 23.00 uur de drie en doorzochten de auto. In de kofferbak waarvan de achterklep openstond, lagen verschillende spullen. In een zwarte sporttas zat tussen de kledingstukken een revolver. De drie mannen, een van 44 uit Haaksbergen en twee (25 en 30 jaar) zonder vaste woon- en verblijfplaats, zijn aangehouden. De rechercheurs verhoren de verdachten vandaag enonderzoeken van wie het vuurwapen is.

Een revolver is geen pistool

De meeste mensen zullen de revolver kennen uit Cowboyfilms, waar de revolver in het holster aan de heup hangt. Een revolver is een vuistvuurwapen, of te wel een draagbaar vuurwapen. Hiermee kun je meerdere schoten lossen. Een revolver heeft een cilinder met een aantal kamers, waar meestal 6 patronen inzitten. Bij een pistool, zitten de patronen in een aparte houder, die in de kolf wordt geschoven. De cilinder kan je uitklappen om de patronen erin te doen, net als bij een klappertjespistool.