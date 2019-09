Meer getuigen en beelden gezocht van incident bij trouwstoet

Afbeelding is stockfoto

Het incident ontspon zich nadat een groep automobilisten zich misdroeg in het verkeer en daarop aangesproken werd. Een betrokkene weigerde zich te legitimeren ondanks de vordering van de agent. Toen hij daarom werd aangehouden en al één handboei om had, sloeg een andere man uit de groep de agent tegen de grond. Beiden wisten toen te ontkomen.

Mannen in grijs en rood pak

Uiteraard is uitgebreid gesproken met de rest van het gezelschap. Zij laten zich niet uit over de verantwoordelijken. Ook andere gesprekken met getuigen hebben nog niet geleid tot aanhoudingen. Van een van de verdachten is inmiddels een identiteit bekend. Hij staat gesignaleerd. Van de verdachte die de klap gaf weten we dat hij vermoedelijk een grijs pak aan had, wat opviel omdat de rest vooral donkere pakken droeg. Ook zijn we nog op zoek naar een getuige met een opvallend rood pak.

Getuigen en beelden gezocht

Na de oproep van afgelopen weekend hebben verschillende mensen zich direct gemeld en hun ervaring en beeldmateriaal gedeeld. We zien op beelden echter meer mensen filmen en foto’s maken, met wie wij nog geen contact hebben. Heeft u beelden van het incident of andere beelden die betrekking hebben op de trouwstoet? Waarop de verdachte in zijn grijze pak of de getuige met het rode pak staat, voor, tijdens of na het incident? Bent u betrokken geweest bij het gezelschap en heeft u relevante informatie voor ons? Meld u zich via 0900-8844. Anoniem kan natuurlijk ook via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.