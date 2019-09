Hennepkwekerij gevonden dankzij anonieme meldingen

Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties net als de mensen die hebben geholpen bij het melden van deze criminele activiteiten. Meld Misdaad Anoniem heeft als doel criminaliteit aan te pakken. Het biedt een extra vangnet: voor als u wel wilt melden, maar niet bekend wilt worden. Uw anonimiteit staat altijd centraal. Uw anonimiteit is zelfs belangrijker dan het oplossen van een onderzoek. Samen maken we de buurt veilig. U komt met ons in contact:

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)