Man aangehouden verdacht van mishandelen ex-vriendin

Op vrijdag 6 september 2019 werden agenten naar ene woning aan de Maria van Nassaustraat gestuurd. Dara troffen ze een vrouw aan ene en man in beschonken toestand. De vrouw verklaarde dat haar ex-vriend haar de afgelopen nacht had mishandeld. Hij wilde de woning niet uit. Ook had hij, in beschonken toestand en onder invloed van drugs, verschillende vernielingen gepleegd volgens het slachtoffer. De verdachte, 26 jaar oud, is direct aangehouden. Familie heeft zich over het slachtoffer ontfermd.