Drugslab ontmanteld

Het was een melding van een chemische geur die heeft geleid tot de vondst van het drugslab. Toen het drugslab werd ontdekt, was deze nog in werking. Het eerste onderzoek wijst erop dat het een productielocatie zou zijn voor zowel een grondstof voor amfetamine als amfetamine zelf. Nader onderzoek moet dit nog definitief uitwijzen. Er zijn twee aanhoudingen verricht. Een van de aangehouden personen is de bewoner van het huis aan de Dorpstraat.