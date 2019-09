Pop-up bureau politie Rolderstraat in Assen

Tijdens de openingstijden zijn we samen met BOA’s van de gemeente aanwezig in de pop-up. Deze locatie zal tevens onze uitvalsbasis zijn voor extra voet- en fietssurveillances in de binnenstad. Mocht tijdens een van die surveillances de pop-up gesloten zijn dan hangt er een telefoonnummer op de deur. Als u iets wilt melden dan krijgt u een van de collega’s aan de telefoon die op dat moment te voet of fiets aanwezig is in de binnenstad. In geval van nood kunt u natuurlijk bellen met 1 1 2.



Een goed contact tussen de politie, gemeente en inwoners is een belangrijk onderdeel van veiligheid. Samenwerking is daarbij van groot belang. Misschien heeft u tips of vragen over situaties in uw wijk, wilt u informatie of zorgen delen. Ook is er de mogelijkheid om uw aangifte op te nemen.

Openingstijden pop-up bureau: