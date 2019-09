Fietster overleden na aanrijding met auto

De vrouw fietste over de Nijverheidsstraat komende uit de richting van de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Ter hoogte van de kruising met de Edisonstraat zag zij vermoedelijk de auto die haar van rechts was genaderd over het hoofd en werd vervolgens aangereden. Hierdoor kwam zij ten val en raakte daarbij ernstig gewond. De politie heeft de zaak in onderzoek en sprak al met diverse getuigen.

2019397820 (fdv)