Arrestatie na melding vuurwapenbezit

De melder vertelde dat hij de twee met een vuurwapen op straat zag lopen en gaf duidelijke signalementen op. Op het moment dat agenten de twee zagen, werd direct de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BGTV) ingezet. De verdachten zijn hierbij met een dienstwapen benaderd. De verdachten volgden daarbij de duidelijke aanwijzingen van de agenten op en zijn gecontroleerd aangehouden.



Omdat aan het politiebureau bleek dat de 30-jarige een op een echt lijkend vuurwapen bij zich droeg, is de 36-jarige direct in vrijheid gesteld. Het inbeslaggenomen vuurwapen is in beslag genomen, onderzocht en bleek nep te zijn. De verdachte zit nog vast en wordt gehoord. Er wordt een proces-verbaal tegen hem opgemaakt.



Gevaar nepvuurwapens

Wist je u dat u met een nepvuurwapen op zak een flinke boete of zelfs gevangenisstraf kunt krijgen? Of dat u het risico loopt dat agenten die uw met het nepwapen zien lopen, kunnen besluiten hun vuurwapen te trekken? Nepwapens zijn tegenwoordig namelijk nog maar nauwelijks van echte wapens te onderscheiden. En in de huidige tijd nemen agenten geen enkel risico.



Welke straf krijg ik als ik met een nepvuurwapen rondloop?

Als je met een nepvuurwapen rondloopt dat geschikt is om iemand mee te bedreigen, dan is dat een misdrijf. Je kunt er een maandenlange gevangenisstraf voor krijgen of een geldboete die kan oplopen tot meer dan € 20.000. Als je met een goedgekeurd speelgoedwapen voor een dreigende situatie zorgt, dan is dat een overtreding. De straf die hierop staat is ook hoog, de boete loopt in de duizenden euro’s. Meer weten over boetes? Bekijk het boeteoverzicht van het Openbaar Ministerie.