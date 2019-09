Automobiliste schrikt van Tilburger met steekvoorwerp

Een 34-jarige Tilburgse reed vannacht omstreeks 06.45 uur in haar auto over de Veestraat. Net voorbij het speeltuintje bij een wegversmalling werd ze gewenkt door een haar onbekende man die op straat liep. Ze stopte en zag dat die man het bijrijdersportier wilde openen. Ze zag toen ook dat de man een inklapbaar steekvoorwerp in zijn handen had. Ze schrok daarvan en gaf direct gas en waarschuwde de politie.