Man en vrouw aangehouden op verdenking van handel in drugs

De politiemensen waren in de woning toen ze een sterke hennepgeur roken. Even later troffen ze een zak met daarin ongeveer 2 kilo hennep aan. Na overleg met het Openbaar Ministerie gingen ze verder met hun onderzoek. In de auto van de mannelijke bewoner troffen ze nog een halve kilo hennep aan. In de woning vonden ze bovendien onder andere drie luchtdrukwapens, twee jammers en een busje traangas.