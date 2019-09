Na aanrijding volgt drugsvondst

Uit nader onderzoek bleek dat in de kofferbak van de auto een plastic zak gevuld met henneptoppen lag. De hennep, naar later bleek ruim 90 gram, is in beslag genomen. Het tweetal is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en overtreding van de Opiumwet. In de tas van de vrouw troffen agenten later die avond ook nog twee potjes met daarin vermoedelijk heroïne aan. Ook die zijn in beslag genomen. Van de bestuurder is voor nader onderzoek bloed afgenomen om vast te kunnen stellen wat hij precies heeft gebruikt. De man en de vrouw zijn naar Torentijd gebracht en hebben de nacht in de cel doorgebracht. Ze worden vandaag verhoord.