Politie en NS bemensen pop-up steunpunt op station Breda

De politie bemande al eerder een pop-up werkplek, in de zomer van 2017 nam wijkagent Jelle van Abeelen tijdelijk zijn intrek in een leegstand pand in winkelcentrum Hoge Vucht in Breda-Noord. Ook houden agenten regelmatig pop-up spreekuur op straat of bij winkelcentra. Daarbij kunnen ze gebruik maken van een mobiele stand, bestaande uit onder andere een statafel en spreekuurvlag, of een wijkbus.

Dat nu gekozen is voor een pop-up steunpunt op het station in Breda, heeft te maken met het feit dat Breda een grensstation geworden is en grotere hoeveelheden reizigers te verwerken heeft die wellicht niet direct weten hoe ze met de politie of met de medewerkers Service & Veiligheid van de NS in contact kunnen komen en wat zij allemaal doen op het station. Ook de wijkboa van de gemeente Breda zal komende week regelmatig bij het pop-up punt te vinden zijn.