Pool (25) zwaar in de fout na aanrijding

De dienders gaven een stopteken en hielden beide automobilisten ter hoogte van de kruising met de Burgemeester Broxlaan staande. De voorste auto, een Alfa Romeo met Pools kenteken met vier inzittenden was rondom zwaar beschadigd, In de Seat die daar achter stond, stapten twee mannen uit die vertelden dat de bestuurder van de Alfa op de Ringbaan West ter hoogte van de moskee plotseling naar links was uitgeweken en hun auto had aangereden. Ze waren op de Wandelboslaan gestopt om de schade te regelen. De bestuurder van die auto had hen daar vanuit zijn auto bedreigd met een ploertendoder en was daarna hard weggereden. De aangever en zijn broer hadden hem daarna achtervolgd en de politie ingeschakeld. In een doodlopend straatje reed de doorrijder zich klem waarna hij achteruit de voorzijde van de auto van zijn achtervolgers ramde en er weer tussen uit ging. Hun auto was inderdaad aan de voorzijde zwaar beschadigd.