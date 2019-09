Steekincident in park

Nadat een conflict in het Wilhelminapark rond 18.00 uur uit de hand liep, zou er een mes getrokken zijn. Hierbij zijn een 40-jarige Tilburger en een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gewond geraakt. Beide zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.

Ook een 37-jarige vrouw uit Tilburg die betrokken was bij het conflict is aangehouden voor openlijke geweldpleging. Agenten hebben ter plaatse nog gezocht naar het gebruikte mes, dat werd echter niet gevonden. In het ziekenhuis is later bij een van de verdachten wel een mes aangetroffen en in beslag genomen Uit onderzoek moet nog blijken of dit mes gebruikt is en wat de toedracht is van het incident.