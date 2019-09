Jonge fietser aangereden, automobilist gaat er vandoor

Verder zoeken we nog een automobilist die direct na de aanrijding gestopt is om hulp te verlenen. Hij is vertrokken toen de hulpdiensten arriveerden, maar helaas weten we niet wie hij is. Omdat we denken dat hij de aanrijding mogelijk heeft zien gebeuren, kan hij een belangrijke getuige voor ons zijn. We vragen hem nadrukkelijk om zich te melden. Deze en eventueel andere getuigen kunnen bellen met het landelijk politienummer 0900-8844. Heeft u informatie over de bestuurder of de auto, maar wilt u liever uw naam niet noemen? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.