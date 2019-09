Noodlottig ongeval Beek-Ubbergen

Beek-Ubbergen - Zondagmiddag even over 15.30 uur is een vrouw op de Rijksstraatweg in Beek-Ubbergen, ter hoogte van het Wylerbergmeer tijdens het oversteken op haar fiets aangereden door een passerende auto, bestuurd door een 24-jarige man uit Elst. De automobilist zag dat de vrouw ging oversteken en remde voluit maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. De vrouw is ter plaatse overleden aan haar verwondingen. Het slachtoffer was 81 jaar oud en kwam uit Groesbeek.