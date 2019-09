Overval in hotel: getuigen gezocht

In de nacht van zaterdag op zondag werd een medewerker in het hotel rond 02:40 uur overvallen door een onbekende dader. Deze man dwong de medewerker om onder bedreiging geld af te staan. Na de overval vluchtte de dader met buit het hotel uit.

Van de dader is het volgende signalement bekend: man, ongeveer 1.80 m. lang, normaal postuur en hij droeg tijdens de overval zwarte handschoenen en een legergroene jas tot over de heup. De politie heeft direct een onderzoek ingesteld en is op zoek naar de dader.

Getuigenoproep:

Het opsporingsonderzoek loopt en de recherche is nog op zoek naar mensen die de overvaller in de legergroene jas mogelijk voorafgaand aan de overval of nà de overval hebben gezien in de omgeving van de Meidoornweg. Deze mensen worden verzocht contact op te nemen met de recherche via tel.nr.: 0900-8844. Vermeldt u er s.v.p. het zaaknummer 2019174390 bij.

Heeft u informatie maar wilt u anoniem blijven? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

Natuurlijk kunt u ook melding doen via een contactformullier op internet.

2019174390