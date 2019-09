Vrouw gewond bij steekincident in zorginstelling Amsterdam-West

Om 11.50 uur krijgt de meldkamer de melding binnen van het steekincident. De medewerkster heeft hierbij meerdere steekwonden opgelopen, maar is buiten levensgevaar.De 76-jarige bewoner van de instelling is vrijwel direct aangehouden. De verdachte raakte ook gewond doordat iemand het slachtoffer te hulp is geschoten. De verdachte is ontslagen uit het ziekenhuis en zit vast in een cellencomplex, waar hij in verzekering is gesteld. De recherche is druk bezig met het onderzoek en hoopt snel duidelijkheid te krijgen over de toedracht van dit incident.